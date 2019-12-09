世芯-KY獲新專案訂單 美系外資目標價290元

（中央社記者吳家豪台北9日電）美系外資看好IC設計服務廠世芯-KY贏得更多7奈米處理器及人工智慧特殊應用晶片設計專案，重申加碼評等，目標價升到290元；亞系外資給予優於大盤評等及目標價289元。

世芯股價今天開盤上漲1.5元，沿平盤震盪，盤中最高243元、最低237元。

美系外資發布研究報告表示，飛騰（Phytium）是世芯最重要的中國客戶，透過世芯的設計服務已出貨約30萬顆中央處理器（CPU）晶片。近期調查發現飛騰的CPU能在中國自主發展、以Linux架構為基礎的Kylin作業系統上運作良好，儘管微軟Office軟體還無法在Linux環境下運作，但中國軟體開發商Kingsoft已推出相關程式可替代使用。

美系外資認為，雖然目前能完整支援Linux架構作業系統的消費者應用程式仍有限，但飛騰16奈米CPU效能表現佳，未來潛在市場仍包括中國政府部門、電信商、銀行等，推估2020年透過世芯設計的飛騰CPU出貨量將達80萬顆。

在人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）方面，美系外資表示，亞馬遜近期發表亞馬遜雲端運算（AWS）使用的機器學習介面晶片，也是採用世芯的設計服務，並預期AI晶片公司Habana將持續與世芯合作設計7奈米AI晶片，將世芯2019年、2020年每股盈餘預估值調高2%、11%至6.8元、10.93元，重申「加碼」投資評等，目標價從269元上修到290元。

亞系外資首度將世芯納入追蹤個股，預期世芯將成為中國半導體在地化政策的主要受惠者之一，特別是CPU領域，並看好長期將受惠於半導體、ASIC、技術移轉、AI、中國CPU成長等題材，給予「優於大盤」評等和目標價289元。（編輯：趙蔚蘭）1081209