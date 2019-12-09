能源政策挨批 經部：已有成效不應抹煞努力

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）媒體批評當前能源政策，經濟部表示，台電以汰舊換新、減煤增氣等方式，調整發電結構，估計今年空污排放量將可較2015年大幅降低45%，媒體不應輕率抹煞政府推動減煤的努力。

聯合報社論以「中火減煤謊言恐讓高雄反空污鍋碗敲更響」為標題，批評能源政策，並指出，到2050年台灣依舊是擁抱煤電的國家，國人必須繼續用肺支持總統蔡英文的能源政策。

經濟部能源局今天發布新聞稿指出，在台電努力推動空污改善措施下，以「汰舊換新、減煤增氣」模式，透過發電結構調整，估計今年空污排放量將可較2015年大幅降低45%，媒體不應輕率使用謊言兩字抹煞政府推動減煤的努力。

能源局表示，台灣燃煤發電占比將持續下降，過去燃煤占比多超過47%，今年可望降至44.4%，2025年時估可降至27%；未來發電配比將多用綠能、燃氣發電的潔淨能源，預計2025年電力排放係數可較2016年下降26%。

至於中火生煤使用量，能源局重申，環保署操作許可證10%容許差值存在多時，台中電廠今年生煤年用量也將可較台中市府2017年核可的用量1600萬噸，大減300萬噸。

台電也發布新聞稿指出，台電採取三項措施加強減排，首先是擴大降載，今年9月至11月台電燃煤機組降載減發度數為去年的4.1倍。其次，採用最新超超臨界燃煤機組，提高熱效率、減低用煤量，再搭配先進環保設備，排放幾乎接近燃氣機組排放標準。

最後，針對既有機組加強環保防制設備，以台中電廠來說，自營運以來投入139億元資金從事防制設備改善，106年起更投入431億元推動空氣污染控制設備工程。

台電說，空氣污染源相當多元，包含交通運輸工具、建築工地揚塵，及餐飲油煙等均會造成空污問題，應全面治理，電力業並非空污主因，不應只把矛頭針對燃煤電廠。同時呼籲各界應針對空品問題展開全面治理，讓空氣品質問題能早日獲得改善。（編輯：楊凱翔）1081209