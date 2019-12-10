和大11月營收月減3.8% 法人估明年業績創高

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大自結11月合併營收新台幣5.01億元，月減3.82%。展望明年，法人預估和大明年業績有機會創新高。

和大自結11月合併營收5.01億元，比10月5.21億元減少3.82%，較去年同期5.59億元下滑10.42%。

法人指出，和大今年受到中美貿易戰關稅衝擊及全球車市循環整理的影響，整體營收較不如預期。

累計今年前11月和大自結合併營收55.37億元，較去年同期66.62億元減少16.88%。

展望明年，法人預估，和大嘉義廠產能逐月擴增，可拉高公司整體製造毛利率及獲利表現，預期11月之後可回到去年同期水準、甚至超越去年同期。展望明年，法人預估和大明年業績有機會創新高。

在產能布局方面，和大近期持續加碼投資嘉義廠房自動化智能產線，高階設備陸續安裝測試，預期2020年第2季可達14條產線量產，由於T客戶追加明年訂單數量，和大正進行新增2條智能化產線機器設備採購作業，預定2020年第3季底前完成智能化產線安裝、試車、認證等工作，屆時嘉義廠將增加到16條智能化產線量產，成為和大在台單一最大的生產基地。

在電動車布局，和大持續研發綠能電動車組件，除原有美國第一大客戶B公司新訂單持續追加，包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產。（編輯：張均懋）1081210