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超商雙雄11月營收出爐 年增表現亮眼

最新更新：2019/12/10 17:37

（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄11月營收出爐，統一超商布局健康飲食，掌握外食需求，11月營收年成長4.54%，全家便利商店鮮食、年菜預購以及包裹代收3動能發威，11月營收年增7.98%。

統一超商11月合併營業額207.7億元，較去年同期增加4.15%，累計合併營收為2336.63億元，較去年同期成長4.54%。7-ELEVEN受惠店數穩定成長，並以社會廚房為定位，積極布局健康飲食，掌握外食需求；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、統一速達等表現亮眼帶動營收成長。

轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數穩定成長，截至11月底共2798家門市，較去年同期成長1成以上，帶動整體業績成長。

全家便利商店11月營收65.6億元，年增7.98%；累計合併營收710.4億元，年增8.41%；全家表示，主要動能來自於3大成長：鮮食、年菜預購以及包裹代收。掌握溫降商機，鮮食成長近兩成，同時雙11期間的會員閃購促銷活動有效挹注整體業績，電商市場大促帶動了代收包裹激增，年菜第一波成長也已年增兩成。

展望12月營運，統一超表示，7-ELEVEN掌握溫熱體感商機，把握耶誕、跨年重大節慶檔期，將持續推出各式多樣化的生活提案，期望帶動另一波消費需求。全家指出，年菜預購持續加溫，民眾對濃郁型鮮食、商品需求增加，聖誕節、跨年等節慶商機，都可望挹注銷售。（編輯：鄭雪文）1081210

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