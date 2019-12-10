台電示範風場用陸製工作船 經部：無國安疑慮

（中央社記者廖禹揚、蔡芃敏台北10日電）台電示範風場引進中國大陸製6腳工作船，經濟部說明，該工作船非中國大陸船籍、無中國資本，也無大陸地區船員或工作人員，已會商國安單位確認無國安疑慮。

台電公司位於彰化外海「離岸風力發電第一期計畫－示範風場新建工程」承攬商楊德諾公司（JAN DE NUL GROUP），引進盧森堡籍中國大陸製6腳工作船Taillevent來台施工，引發外界對水文情資外洩的國安疑慮。

經濟部國營會今天發布新聞稿說明，經濟部推動離岸風電海事工程要求國內產業量能優先，此案經海事工程公協會確認國內無相關船舶量能，並依交通部航港局「非本國籍工作船申請停泊國際商港以外之其他港灣口岸作業要點」辦理相關事宜。

經濟部國營會官員向中央社記者說明，楊德諾公司針對每個風機位置探勘地質，並經過海事保證鑑定公司確認，因海底堆積厚泥，若施作時發生地震，可能導致土壤液化，使用6腳工作船可降低平台傾倒風險。

根據國營會新聞稿，丹麥業者雖曾表示願協助提供南韓製6腳工作船，但因該船起重機具發生事故，至今尚無明確檢修時程，無法確定可使用時點，為確保示範風場風機可於明年底前接受安全調度，楊德諾公司才引進中國大陸製工作船Taillevent。

經濟部也說明，該船船籍為盧森堡，船東為楊德諾公司百分之百持股子公司JAN DE NUL LUXEMBOURG SA，股東均為盧森堡籍或比利時籍，船員亦無中國大陸地區人員，並檢附無中國大陸資本切結書。另依該船舶通訊設備一覽表並無中國大陸製造通訊設備。

台電發布新聞稿指出，已依照相關法令及契約規定，向主管機關申請國安審查，國防部、國安局、陸委會及能源局等單位均未表示產生國安影響。根據「非本國籍工作船申請停泊國際商港以外之其他港灣口岸作業要點」，使用中國建造的外國籍工作船必須向相關機構提出申請。

台電強調，工作船只有船身鋼板來自中國，其他主要機具像是電控、通訊、測量和電子設備等均為歐美製造，且船員及工作人員皆非中國籍，也沒有中國資本。經相關機關會商後，確認無國安疑慮，台電也會在作業時檢查承攬商是否依規定辦理，確保國家安全。（編輯：鄭雪文）1081210