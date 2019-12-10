南山人壽持股汰弱換強 11月虧損12億元

（中央社記者劉姵呈台北10日電）南山人壽今天公布11月合併新契約保費約新台幣75億元，總保費達312億元；11月單月虧損約12億元，主要是因為調整部分股票投資標的，汰弱換強。

南山人壽11月合併新契約保費約新台幣75億元，總保費約312億元；另今年前11月累積稅後純益為374.86億元，較去年同期成長41%，每股稅後純益（EPS）為3.12元，仍穩坐壽險公司獲利冠軍。

其中，11月單月出現虧損12億元，南山壽表示，因調整部分股票投資標的，汰弱換強，使單月虧損，但前11月稅後純益較去年大幅成長41%，仍維持市場領先。

南山壽表示，除重視獲利目標外更兼顧風險管理，11月仍掌握市場波段，靈活調配股債部位，實現資本利得，也為未來巿場波動提前預作準備。另外，11月的淨值和淨值比都是今年以來次高，顯示財務狀況穩健。

南山壽11月合併新契約保費約75億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險（A&H）、保障型商品為主，傳統型期繳商品也持續有穩定銷售量。

南山產物11月總保費收入達4.49億元，較去年同期成長13%。其中，個人險簽單保費收入達3.45億元，較去年同期成長14%，主要是因為年初推出「車禍理賠快速受理」服務，保戶於車禍發生時只要撥打服務專線，進線即可完成理賠受理，持續帶動業績成長。（編輯：郭萍英）1081210