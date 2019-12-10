更多編輯台推薦新聞：
尼泊爾西部8成少女被迫月經隔離 禁令不足抗傳統
國際

尼泊爾西部8成少女被迫月經隔離 禁令不足抗傳統

日本男孩9歲通過一級數學檢定創紀錄 盼解決地球暖化
國際

日本男孩9歲通過一級數學檢定創紀錄 盼解決地球暖化

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

南山人壽持股汰弱換強 11月虧損12億元

最新更新：2019/12/10 22:06

（中央社記者劉姵呈台北10日電）南山人壽今天公布11月合併新契約保費約新台幣75億元，總保費達312億元；11月單月虧損約12億元，主要是因為調整部分股票投資標的，汰弱換強。

南山人壽11月合併新契約保費約新台幣75億元，總保費約312億元；另今年前11月累積稅後純益為374.86億元，較去年同期成長41%，每股稅後純益（EPS）為3.12元，仍穩坐壽險公司獲利冠軍。

其中，11月單月出現虧損12億元，南山壽表示，因調整部分股票投資標的，汰弱換強，使單月虧損，但前11月稅後純益較去年大幅成長41%，仍維持市場領先。

南山壽表示，除重視獲利目標外更兼顧風險管理，11月仍掌握市場波段，靈活調配股債部位，實現資本利得，也為未來巿場波動提前預作準備。另外，11月的淨值和淨值比都是今年以來次高，顯示財務狀況穩健。

南山壽11月合併新契約保費約75億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險（A&H）、保障型商品為主，傳統型期繳商品也持續有穩定銷售量。

南山產物11月總保費收入達4.49億元，較去年同期成長13%。其中，個人險簽單保費收入達3.45億元，較去年同期成長14%，主要是因為年初推出「車禍理賠快速受理」服務，保戶於車禍發生時只要撥打服務專線，進線即可完成理賠受理，持續帶動業績成長。（編輯：郭萍英）1081210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報