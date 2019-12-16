5G競標第5天 第42回合暫總標金346.86億元

（中央社記者吳家豪台北16日電）5G第一波釋照今天競標進入第5天，第42回合總標金為346.86億元，最熱門的頻段3.5GHz暫得標金336.56億元。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由於28GHz和1800MHz仍有區塊無業者出價，靠著最熱門的頻段3.5GHz競爭，暫時總得標金在第23回合超越底價300億元，業界認為這次的競標偏向冷靜、理性。

今天競標進入第5天，第42回合總標金為346.86億元，最熱門的頻段3.5GHz暫得標金336.56億元，28GHz的熱度提升，暫時得標10個區塊，暫得標金10.3億元，1800MHz尚無人出手。

本次競價包含3頻段，1800MHz、3.5GHz及28GHz，國家通訊傳播委員會（NCC）將其劃分為53個區塊，其中，3.5GHz頻段釋出270MHz以10MHz、27個區塊劃分，28GHz頻段釋出2500MHz以100MHz、25個區塊劃分，而1800MHz頻段釋出單一區塊20MHz（上行下行各10MHz）。

為了讓標金合理、速度加快，NCC參考國外競標做法，導入加速機制；將於17日（第51回合開始）正式啟動第一階段加速機制，開始每回合的出價，需求頻寬只能較今天下修目標數量不能上修，市場預期，本週的5G競標將增添更多火花，本週5G競標落幕的機率也增高。

市場評估，5G的標金不至於超過4G第一波釋照的決標金額1186.5億元，但很有可能會比預算收入的440億元更高。

本次5G頻譜競標第一波採「提需求」方式進行，參與競標的中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信與台灣之星等5大電信業者，在每天10回合的競標中提出需求頻寬，若業者提出需求頻寬總和大於或等於釋出頻寬時，則進入下一回合競標，連續2回合沒有業者提出需求時才宣告競標結束。（編輯：黃國倫）1081216