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合庫遠航授信案 顧立雄：金檢無不法但有2疏失

最新更新：2019/12/16 13:01
合庫銀對遠航授信達22餘億元，為最大債權銀行。金管會主委顧立雄（圖）16日表示，當時金檢結果「沒有涉及不法」，但發現有關係人交易、貸後管理2作業疏失，已完成改善。中央社記者施宗暉攝　108年12月16日
合庫銀對遠航授信達22餘億元，為最大債權銀行。金管會主委顧立雄（圖）16日表示，當時金檢結果「沒有涉及不法」，但發現有關係人交易、貸後管理2作業疏失，已完成改善。中央社記者施宗暉攝　108年12月16日

（中央社記者劉姵呈台北16日電）合庫銀對遠航授信達22餘億元，為最大債權銀行。金管會主委顧立雄今天表示，當時金檢結果「沒有涉及不法」，但發現有關係人交易、貸後管理2作業疏失，已完成改善，會持續關注債權確保措施。

顧立雄今天上午赴立法院財委會就「自然人董事制度對公股行庫管理之影響與因應」進行專題報告，並備質詢。

遠東航空12日無預警公告13日停飛，國民黨立委曾銘宗質疑，合庫銀在2016年貸款給遠航新台幣24.5億元，利率僅有3.5%，借款用途為遠航要償還安泰銀行的借款，原借款是21億元，利息8%，轉向合庫借錢，多了3.5億元借款，利率少了4.5%，一年省了1.1億元利息。交通部民航局在2017年6月已有示警金管會，但金管會8月轉函卻要求合庫不能以此函影響借款人權益。

顧立雄表示，金管會之前對合庫的遠航授信案，作過2次金檢，但檢查結果為「沒有涉及不法」，只是有作業面的疏失，包括第1，遠航有關係人交易問題；第2，合庫銀貸後管理疏失。

顧立雄強調，金管會金檢後，合庫也已經有改善，才將關係人情況降到最低，金管會後續將持續關注是否有作好債權確保措施、盡到善良管理人責任義務。

金管會銀行局12日公布，遠航在全台共有3家債權銀行，總曝險金額為23億元，以合庫銀的曝險金額最大，對遠航貸款餘額約22.02億元，其他2家銀行金額非常小，未超過1億。（編輯：黃國倫）1081216

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