國泰金上修明年經濟成長率至2.3% 關注美中貿易

（中央社記者劉姵呈台北16日電）國泰金今天表示，受美中貿易不確定性、台灣外部需求續面臨挑戰及景氣正面力道稍鈍化等影響，預估2020年景氣動能將稍放慢，但成長率仍上修至2.3%，續關注美中協議落實情況與第2階段談判進程。

國泰金今天舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰金控團隊表示，台灣第3季經濟成長率3%，創5季以來新高，同時，主計總處進行景氣修正，2012年至2018年經濟成長率平均上修0.4個百分點。

因應此項調整，國泰金今天上調今年台灣經濟成長率預測值，從2.2%上修至2.5%，主要是因為企業轉單、台商投資回流與半導體產業復甦，今年台灣景氣表現不弱。

另外，2020年經濟成長率預估值也從2%調高至2.3%，且國泰金研判明年全年成長率有80%的機率落在1.5%至3%之間，也比第3季預期的1.2%至2.7%來的好。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，展望明年，美中達成第1階段貿易協議，關稅對景氣影響雖有望降低，但不確定性仍未完全消除，不利外部需求持續力，加上今年支持景氣的正面力道將稍鈍化，維持對明年景氣成長動能放慢趨勢看法不變。

徐之強說，美中宣布達成第1階段貿易協議，但後續將持續關注農產品購買細節、協議落實情況與第2階段談判進程，有鑑於雙方在結構性問題仍存有根本性歧見，國泰金評估，美中貿易不確定性對景氣的負面影響尚未完全消除。

徐之強補充，相較於主計總處預估明年經濟成長率將達2.72%，對投資尤其樂觀，國泰則相對較保守的原因在於，美中貿易談判尚有不確定性，全球需求相對和緩，再加上政策對景氣挹注效果逐漸趨緩，預期明年台灣出口與今年相近，投資則弱於今年。

國泰金總結，影響明年經濟成長與金融情勢的主要因素包括美中貿易戰升級的不確定風險仍存，美國聯準會未來貨幣政策的傾向與步調，美國與朝鮮、伊朗、中國地緣政治不確定性風險，英國明年初脫歐可能性增加，關注未來英歐新關係談判以及中國加大刺激的財政政策、偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。（編輯：楊玫寧）1081216