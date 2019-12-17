艾笛森LED元件展望保守 法人估明年接近損平

（中央社記者吳家豪台北17日電）法人表示，LED封裝廠艾笛森面對陸廠殺價競爭，LED元件展望持續保守；因車用模組需求回升，2020年產品組合將持續改善，但預估明年獲利仍處於損平邊緣。

艾笛森股價今天上漲0.25元開出，盤中最高來到14.05元，漲幅逾2.9%。

法人指出，艾笛森LED元件為主力產品，2017年第2季占營收比重近56%，由於LED元件市場競爭激烈，今年第3季LED元件營收占比已降至33%。艾笛森近年積極跨入LED車燈模組與照明模組市場，今年第2季整體模組占營收比重已達51%，但受到美中貿易戰影響，艾笛森調整車用模組生產地點，影響車用模組出貨狀況。

法人分析，由於艾笛森高毛利率的車用模組比重下降，今年第3季毛利率下滑至17.75%。展望今年第4季，預估LED元件將呈現下滑，照明成品與模組營收將增加，整體營收將較第3季下滑，但產品組合將改善。

車用LED模組方面，法人推估占艾笛森整體模組的營收比重由2018年第1季的47%提升至2019年第2季的59%，車用LED模組主要為美系客戶，產品包括尾燈、室內燈、煞車燈與霧燈等，LED車頭燈則尚未出貨。受到美中貿易關稅影響，艾笛森將部分產能轉移至台灣生產，今年第3季車用模組占整體LED模組營收比重降至47%，經過產線調整，第4季車用模組出貨已較第3季回升。

法人表示，艾笛森LED元件受到陸廠殺價競爭影響，2020年展望持續保守看待，預估LED元件營收占比將降至30%以下，2020年主要成長動能來自於車用模組與照明模組，預期車用模組與照明模組營收年增率皆可以有雙位數百分比的成長。

整體而言，法人認為艾笛森2020年LED模組的營收比重將持續提升，有利產品組合改善，但預估2020年獲利仍處於損平邊緣，每股盈餘將達0.07元，維持「中立」投資評等和目標價12.2元。（編輯：趙蔚蘭）1081217