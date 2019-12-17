貿易戰牽動供應鏈 英濟拚台馬墨3地同步擴產

（中央社記者韓婷婷台北17日電）因應貿易戰，高精密零件製造商英濟宣布在台灣、馬來西亞建設新廠外，亦將擴大墨西哥廠產能，明年第1季陸續投產，搶攻5G、物聯網、智慧車等新領域商機。

英濟表示，台商回流很多開發案拉回台灣，需求明確，英濟規劃台灣除了原本的土城廠外，將在嘉義民雄與建新廠，預計明年第1季投產，並在3年內建構現有土城廠的3倍產能；馬來西亞廠也將在明年第1季投產；墨西哥廠則逐步擴大產線。

英濟執行長徐文麟表示，除了中美貿易戰外，各國間的貿易談判角力都為全球製造業增加變數，在這樣的環境下更考驗企業分散風險與靈活應變的能力。

他說，英濟除了中國地區廠房持續精實優化製程與成本結構外，看好近年5G、物聯網、智慧車等應用與終端產品逐漸成熟，新廠除了有效分散風險外，搭上終端大廠移轉浪潮，將成為切入高端硬體供應鏈契機。2020年投產後將帶動新的營運模式，以策略投資進行體質升級。

徐文麟表示，台商回流推升高值產業，嘉義民雄廠將切入高端5G應用產品。

依據經濟部公開資料，今年度台商申請返台投資金額持續創高，主力發展高端技術、智慧製造與高附加價值產品。受惠近年5G應用多元與技術逐漸成熟，終端大廠紛紛投入5G應用系列商品開發。待5G聯網相關技術普及後，車用、商用、工業用、醫療用、智慧家用等聯網設備將產生龐大需求。

英濟表示，馬來西亞經濟成長率近年維持在4%以上水準，且工業生產額持續成長。英濟馬來西亞廠預計於2020年第1季正式投產，除了初期具備、染色、射出成型、初階組裝與模具維修服務外，後續也將導入噴漆與印刷製程，站穩東南亞製造產業聚落。

另外，在2016年正式成立的英濟墨西哥廠，目前已近單月損益兩平。除配合既有客戶於墨西哥組裝生產需求外，目前亦已有終端品牌受中美貿易戰影響評估轉移製造地並與英濟接洽。

英濟表示，墨西哥廠將藉由精密技術基礎，借力發揮墨西哥地理、關稅協議的優勢，在既有消費性電子客戶產品線外，開發更高精密度要求的歐美醫療器材、車用、航太客戶，提升競爭優勢。（編輯：林孟汝）1081217