台股收漲25.44點再創波段新高 盤勢偏多

儘管美股收盤創高，但台股加權指數仍開低震盪，收在12122.45點，漲幅0.21%。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北18日電）台股今天高檔震盪，早盤科技股回檔，指數一度下跌逾37點，午盤後電子股跌勢收斂，金融股翻紅，指數上漲突破12100點大關；法人表示，在資金行情帶動下，操作仍維持偏多思維。

儘管美股收盤創高，但台股加權指數仍開低震盪，早盤最低來到12059.92點，隨著台積電、大立光等權值股拉回平盤附近整理，鴻海翻紅上漲，指數收在12122.45點，上漲25.44點，漲幅0.21%，成交值1474.95億元。電子股跌0.01%，金融股漲0.39%。

蘋概股指標的台積電終場下跌0.14%，收344.5元；鴻海小幅開低震盪，終場收在92.4元，上漲0.87%；股王大立光開低震盪，終場收在平盤5040元。

台積電概念股的設備廠帆宣盤中高點94.8元，再寫歷史新高，終場收在93.5元，上漲5.06%，成交量超過2.02萬張。散熱模組廠雙鴻明年營收可望年增2成，今天股價開高後翻黑，終場下跌2.04%，收216.5元。

金融股翻紅，富邦金漲0.54%，收46.75元；國泰金漲0.12%，收43元；中信金漲0.45%，收22.5元。

國泰證期表示，根據過去經驗觀察，在聖誕節後，美股表現多為強勢，將帶動台股持續走高，台股唯一利空僅剩短線漲多正乖離偏高，但資金強勢流入股市，預期指數將沿5日線持續震盪創高；除了強勢電子權值股外，金融與傳產權值股也有望轉強，中小型電子股也有落後補漲機會，操作仍維持偏多思維。（編輯：張均懋）1081218