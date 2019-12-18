信邦新產品加持 明年動能優於今年

（中央社記者韓婷婷台北18日電）電子零組件廠信邦電子董事長王紹新看好明年來自綠能及工業產品的動能，加上將首度跨足電動自行車組裝業務，期待明年整體成長動能將優於今年。

信邦邁入第30年，今年前3季繳出營收獲利均歷史新高的好成績，累計前11月營收新台幣168.56億元，年增14.96%；前3季每股稅後盈餘6.22元，改寫歷史紀錄。

信邦今天召開法人說明會，王紹新表示中美貿易戰導致全球情勢瞬息萬變，「一個世界兩套供應鏈」趨勢讓電子製造業面臨挑戰，整體經濟發展趨緩，信邦透過不同產業多元布局減緩衝擊，在MAGIC 5大產業中僅汽車、通訊及電子週邊產業受到影響，前11月成長低於雙位數，綠能及節能產業年成長31.37%；工業應用產業成長20.65%；醫療及健康照護產業成長也有14.19%。

王紹新表示，近年來，伴隨人口老化所興起的智慧醫療、物聯網（IoT）衍生出自動化與智能化的需求、5G時代來臨相關產業的應用以及全球對於綠能產業的日漸重視，未來將持續鎖定智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能等領域。

針對新創領域市場，信邦今天法說會上展出多款近期開發新產品，包含針對老年人的防摔氣囊腰帶及復健需求的外骨骼機器人的連接線組；智慧倉儲及智能機器人等相關產品零組件；因應未來自動駕駛的需求，設計光達（LiDAR）模組所需的連接線組；應用在風電產業的超聲波驅鳥器裝置。

另外，為縮短供應鏈，信邦這幾年也加速全球化佈局，除擴大兩岸生產據點外，陸續在歐美設立生產據點。隨著營運規模持續成長，信邦去年投產的苗栗二廠目前產能已經滿載，租賃的苗栗三廠已於2019年12月投產，歐洲部分，匈牙利新廠於2018年8月落成，大陸廠部分，2018年7月江陰廠區擴編，2019年12月安徽桐城二廠開廠，信邦亦於2019年1月在美國Ohio設廠，以貼近市場，滿足客戶需求。（編輯：鄭雪文）1081218