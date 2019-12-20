台股站上12000點 國泰金調查：近35%民眾看跌

（中央社記者劉姵呈台北20日電）國泰金12月調查指出，台股衝破12000點，但投資人卻相對謹慎，有34.8%的人認為未來半年台股會下跌，且願意把現金或定存轉入股市的人略減，市場持續關注美中談判的實際進展。

國泰金今天公布12月國民經濟信心調查結果，根據國發會最新公布的10月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標微幅上升，景氣維持穩健走勢；但受美中貿易談判不確定性影響，12月的景氣現況與展望樂觀指數同步小幅下滑，分別降至-5.8及-4.8。

民眾對景氣展望樂觀程度下滑，略有影響大額消費意願指數，從上月的6.4降至5.2，但仍在今年以來高位，顯示近期民眾消費意願仍穩健。

就業展望樂觀指數持續走升至-19.7，薪資上漲預期指數也受到提振至4.3，皆創今年以來最佳表現。

美中雙方貿易談判不確定仍性高，且國內外機構對2020年全球經濟成長率下修壓力已趨緩，近期台灣公布的經濟數據在內需支撐下相對穩健，國泰金指出，12月調查結果顯示民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3%，高達79%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上。

在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值為0.93%，有61%的民眾預期明年通貨膨脹率將低於1%，不擔憂明年通膨壓力。

台股衝破12000點大關，但市場關注美國對中國商品加徵關稅期限是否調整，以及後續美中貿易談判的結果，國泰金調查民眾對股市樂觀指數，從上月的-3下滑至-7.8，且有34.8%的受訪者認為未來半年台股會下跌。

同時，民眾願意將現金或定存轉入投資股市意願的比率，從上月的23.7%降至22.5%，不願意的比率則由22.2%略升到23.3%，風險偏好程度微減。

國泰金表示，民眾對股市信心相對今年上半年指數仍較好，不過台股漲勢凌厲，投資人相對謹慎，後續美中雙方貿易談判的實際進展，仍是維持股市信心的重要因子。（編輯：黃國倫）1081220