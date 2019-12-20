台積電鴻海腳軟 台股失守萬二週線連3紅

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股尾盤台積電、鴻海腳軟，終場失守12000點大關，不過週線連3紅。法人表示，台股區間格局，個股行情為主，中小型股在內資或法人年底作帳行情下，仍有表現機會。

台股今天盤中呈現V型反轉，電子反彈，金融翻紅，大盤數度重返12000點之上，不過尾盤台積電、鴻海腳軟，金融翻黑，台股終場失守12000點大關和5日線12027點。

加權股價指數終場收在11959.08點，下跌59.82點，跌幅0.5%，成交值來到新台幣1687.19億元。電子股跌0.97%，金融股小跌0.02%。不過台股今天收週線上漲31.35點，週線連3紅。

電子權值股漲多休息，股王大立光終場收在5030元，小跌0.59%，晶圓代工龍頭台積電終場收在329元，跌1.79%。鴻海收在91.1元，跌1.19%。

日月光投控收在84.6元，小漲0.36%。可成收在243元，小漲0.21%。聯發科收在446元，跌1.87%。

金控股走勢整理，國泰金收在42.8元，小漲0.23%，富邦金收在平盤46.75元。中信金收在平盤22.4元。

展望台股後市，台新中國通基金經理人魏永祥表示，美台經濟溫和成長，台灣企業資本支出回升，明年企業獲利重回成長軌道，衰退風險不大。此外，央行持續寬鬆，全球資金依舊充沛。

從產業面分析，5G帶動零組件、材料等次產業需求，相關個股成長趨勢明確，此外中國採購去美化讓台灣半導體產業受惠轉單，5G與去美化可讓台股企業獲利進入8個季度的成長循環。

魏永祥預期，台股明年第1季前仍有高點可期，短線若遇較大回檔整理，可逢低布局績優成長股。中小型股在內資或法人年底作帳行情下，仍有表現機會，12月台股區間格局，以個股行情為主。

在類股方面，魏永祥建議可留意5G、網通、半導體、生技等族群，此外低基期的優質中小型股、蘋概股、轉機股等可列選股方向。（編輯：趙蔚蘭）1081220