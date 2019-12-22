5G市場升溫 多家半導體廠可望受惠

（中央社記者張建中新竹22日電）5G時代來臨，法人看好5G市場將快速升溫，並預期台積電、聯發科、聯詠、瑞昱與旺宏等多家半導體廠營運可望受惠。

國內投顧業者預期，明年5G手機可望超過2億支規模，滲透率將達10%至20%水準，還有近100萬座基地台，將帶動明年半導體產業重返成長軌跡，較今年成長1成左右水準。

晶圓代工龍頭廠台積電挾先進製程技術領先優勢，法人看好，台積電將是5G時代主要受惠者，將囊括蘋果（Apple）、華為、高通（Qualcomm）與聯發科訂單。

法人預期，台積電明年第1季在華為與聯發科需求成長支撐下，將可減緩蘋果傳統淡季需求趨緩影響，整體營運表現可望淡季不淡，不排除有機會持平，全年營收也將成長15%至20%，回復高成長動能。

聯發科5G系統單晶片天璣1000今年第4季量產出貨，躋身領先群，法人看好聯發科可望受惠中國大陸5G手機換機潮，明年營收應可同步成長15%至20%，並刷新歷史新高紀錄。

隨著5G手機市場升溫，有機發光二極體（OLED）面板與驅動IC需求也將高度成長，法人預期，聯詠明年OLED驅動IC可望大量出貨，明年上半年出貨便可超越今年整年水準，並將驅動聯詠明年營收創歷史新高。

法人預期，5G將帶動聯網環境升級，對網速要求也將提升，連帶推升Wi-Fi 6需求顯著增加，網通晶片廠瑞昱營運可望受惠，Wi-Fi 6晶片將為瑞昱未來營運注入成長新動能。

記憶體製造廠旺宏在5G基地台有不錯斬獲，全球8成的5G基地台供應商都是旺宏的客戶，明、後年將達出貨高峰，並大量挹注旺宏業績。（編輯：趙蔚蘭）1081222