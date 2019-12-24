美股再創高 台股可望受激勵

（中央社記者韓婷婷台北24日電）美中貿易樂觀氛圍下，蘋果股價再創新高，波音、3M及特斯拉（Tesla）大漲，推動美股在耶誕假期前連3天創新高。法人表示，在「護國神積」台積電周一擺尾回神下，有望帶領台股重返創高之路。

市場看好美中第一階段貿易協議很快簽署，波音公司（Boeing）開除執行長後，道瓊工業指數也大為提振，美股4大指數齊揚，道瓊工業指數上96.44點、漲幅0.34%、收在28551.53點，NASDAQ指數上漲20.69點、漲幅0.23%、收在8945.65點，S&P 500指數上漲2.79點、漲幅0.09%、收在3224.01點，費城半導體指數上漲3.25點、漲幅0.18%、收在1857.12點。

外資券商看好蘋果（Apple）首批支援5G的iPhone將「開啟手機升級的閘門」，激勵蘋果周一收盤股價上漲1.6%，收在歷史新高價284美元。

特斯拉也在外媒報導指出，已從中資獲得逾100億元人民幣（約新台幣430億元）融資，計劃用於上海超級工廠，未來營運資金無虞，而且特斯拉與德國布蘭登堡州政府已達土地購買協議，下一個超級工廠即將於2020動工。

多項利多消息激勵，特斯拉周一股價大漲，盤中刷下歷史新高422.01美元，收盤漲幅3.36%，至每股419.22美元，接近去年私有化收購價420美元。

台北股市周一受惠台積電強勢擺脫貼息窘境，加上台塑四寶及金融股擔當穩盤角色，加權股價指數終場收漲63.15點，成功收復12000點，報12022.23點，漲幅0.53%，成交1116.39億元。

中華郵政宣布明年預計將加碼台債、國外債合計達新台幣近千億元，台股部分則將加碼100億至200億元，未來將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含5G、AI、大數據、高股息殖利率4%以上個股等。

法人表示，由於各大外資已陸續結算休假，市場預期對漲幅較大的台積電等個股交投意願轉淡，不過昨天已見外資提前歸隊買超台積電近4000張，配合內資年底作帳、選舉行情考量等需求，對權值股態度相對積極，也成為短線關注指標，預料元月效應逐步展開。（編輯：趙蔚蘭）1081224