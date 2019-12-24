台積電休息 台股盤中量縮整理

（中央社記者韓婷婷台北24日電）美股再創歷史新高，不過亞股反應普遍平淡，台股也在台積電休息下，指數在12000點之上盤整，量能則出現明顯萎縮。

截至10時30分，加權股價指數下跌10.8點、為12012點、成交值新台幣458億元。

昨天大拉尾盤的台積電今天早盤在平盤上下狹幅震盪休息，改由股王大立光表演，並帶動光學股續領風騷，玉晶光、亞光續強，特斯拉概念股也在特斯拉（Tesla）股價大漲下同慶。

分析師表示，台股衝上12000點之後出現回檔整理，不過仍強守在10日線11963點之上，中小型股在指數空間拉大、外資長假期間影響力減低下，可望較有表現空間，櫃買指數今天表現明顯優於加權指數，但量能未能跟上恐為多頭推升力道不足的隱憂。

分析師指出，外資進入耶誕長假，年底前對台股估僅小進小出，持續大買的景況短期將難重演，台股在技術面上依舊偏多，在量能未失控、未出現爆量長黑前，指數可望處於相對高檔水準。

法人則指出，台股進入財報空窗期，年底前中小型股可望較權值股有表現空間，今年以來台股大漲超過2000點，且月線出現4連紅，多頭依舊氣盛，市場對於明年展望也多半審慎樂觀，受到法人青睞的個股依舊是市場焦點。（編輯：趙蔚蘭）1081224