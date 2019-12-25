iPhone傳明年5款新機 5G版助出貨量增逾1成

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果明年iPhone動向備受關注。外媒引述報導，明年可能會有5款iPhone新機亮相，其中5G版iPhone將刺激用戶升級，預估明年整體iPhone出貨量可望年增逾10%。

國外科技網站9To5Mac引述韋德布希證券（Wedbush Securities）分析報告預期，明年潛在的iPhone需求，可能比市場原先預估的1.85億支到1.9億支還要多。

報告預期，明年9月蘋果將推出5G版iPhone新機，這將打開消費者全面對iPhone升級需求的閘門，而市場可能低估了這樣的需求規模。

報告預估，明年可能有5款iPhone新機亮相，不過目前最終版本和規格設計尚未定案，預估要到明年4月期間供應鏈的狀況才會逐漸明朗。

報告引述供應鏈廠商訊息預期，明年9月蘋果可能推出5G版iPhone助攻下，明年整體iPhone出貨量可望較今年成長10%以上。

9To5Mac引述指出，目前全球約有9億位iPhone持有者，預估明年有超過1/3的比例、大約3.5億位用戶，有意願在明年將iPhone升級到5G版本。

市場對明年5G版iPhone高度關注。天風國際證券分析師郭明錤在日前報告預估，明年下半年蘋果可能推出4款支援5G的新iPhone機種，並根據不同國家銷售狀況，推出支援Sub-6GHz或支援Sub-6GHz整合毫米波（mmWave）的機型。

報告預期支援Sub-6GHz整合mmWave的5G版iPhone機型，可能在5個市場推出，包括美國、加拿大、日本、韓國與英國。支援Sub-6GHz整合mmWave的iPhone機型出貨量，占明年下半年新款iPhone出貨量比重約15%到20%。

美系外資法人日前預期，明年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第一年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。（編輯：張均懋）1081225