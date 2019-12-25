中火2機組停機 工商大老籲核電廠延役

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）中市府撤銷中火2機組燃煤許可證，夏季供電恐亮吃緊黃燈。工商大老呼籲，能源需要多元化，除加速發展綠能步調，也應讓核二、核三延役並重啟核四，以確保台灣供電穩定無虞。

台中市政府認定中火用煤量超標，今天對中火開罰900萬元，同時撤銷2機組燃煤許可證，台電預估短期對供電沒有影響，不過，估影響備轉容量率約1.8%，夏季備轉容量率恐低於10%。

對此，商總理事長賴正鎰表示，經濟部一再跟工商界保證台灣並無缺電問題，備轉容量率將維持10%。不過，若中火2部機組停機，夏季備轉容量率恐低於10%，讓台灣亮起供電吃緊的黃燈。

他認為，除了民生、工業用電，台商近期也積極回流，在用電量持續增加下，應該讓核二、核三延役並重啟核四，加速建置多元能源，才能確保台灣供電無虞。

中小企業總會理事長李育家認為，在經濟持續成長下，用電也將隨之增加，經濟部應該儘速提出替代方案，同時加速綠能發展，讓用電供需平衡，讓台灣不論明年、未來都能擁有穩定供電環境。

若台電增加天然氣以替補燃煤機組缺口，勢必將增加發電成本。賴正鎰說，使用核電成本最低，若政府延役或重啟核電，可望降低電力成本。並呼籲政府應維持目前電費價位，不要再調升電價，造成企業主負擔。

李育家則說，政府設有電價穩定機制，調幅不得超過3%，且住宅用電330度以下以及小商家1500度以下不調漲電費。不過，也期盼政府能提出配套措施，降低對中小企業的衝擊。（編輯：楊凱翔）1081225