和大沈國榮看人才缺 政府拚技職企業養專才

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮建議，廠商投資台灣，政府可將土地資訊整理清楚，改善技職教育，企業也應投資培育員工專才，政府和企業雙方一起努力。

觀察廠商投資台灣面臨「五缺」（缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才）議題，沈國榮指出，總統大選之後各界要尊重新民意，政府持續因應產業界「五缺」問題，土地和人才是台灣經濟發展兩大重點。

他建議土地資訊可進一步公開，政府可整理清楚，適合產業別也可明確界定。

在人才部分，沈國榮表示，人才不能僅靠政府興辦教育因應企業要求，他建議技職教育可進一步改善，訓練年輕人得到適當職業訓練，有助未來職涯技能；企業也可在聘用員工後，繼續投資培養人才專才，雙方都應該努力。

展望明年機械產業景氣，沈國榮預估，機械產業可能要到明年6月之後景氣才會反轉，7月可望回溫，觀察汽車和零配件產業表現是否帶動設備需求。

和大積極布局自動化產能，在嘉義廠智能自動化布局，沈國榮指出，AI自動化帶動獲利和毛利率提高，今年嘉義廠全年產值達到新台幣20億元，未來目標可到25億元。中科廠產能規劃到34億元到35億元，大里廠產能約10億元規模。

和大電動車關鍵零配件以嘉義廠為主，產能全自動化，目前和大嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建，另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年之後使用。

在電動車布局，和大除原有美國第一大客戶B公司新訂單持續追加，包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產。（編輯：趙蔚蘭）1081230