新台幣改寫逾1年半新高紀錄 步步進逼30元大關

（中央社記者潘姿羽台北30日電）出口商拋匯需求湧現，讓新台幣匯率步步進逼30元整數關卡，盤中高點來到30.011元，不過尾盤仍有央行進場調節的跡象，使得升幅快速收斂，新台幣兌美元今天收盤收30.135元，升6.8分，台北及元太外匯市場總成交金額10.22億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.200元，而在出口商拋匯、外資偏匯入之下，新台幣升幅持續擴大，下午來到最高點30.011元，勁揚1.92角；外匯交易員表示，今天市場方向都偏匯入，使得新台幣續往升值方向邁進，進口商可能基於預期看升的心理，買盤明顯縮水。

不過外匯交易員指出，中央銀行不希望新台幣升值太快，已經連續幾個交易日，尾盤都有明顯拉回的動作，但相較前幾個交易日，新台幣收盤價格都守住30.2元，今天收盤價格站上30.1字頭，寫下逾1年半以來的新高紀錄。

外匯交易員分析，國際美元轉弱支撐新台幣走強，央行雖希望維持匯價穩定，但還是得尊重市場機制，因而未過度加強調節力道，使得新台幣收盤價格再創波段新高。

新台幣匯價距離30元整數關卡僅一步之遙，外匯交易員認為，進口商等美元買盤預期新台幣持續走升，不急著出手，月底又有出口商拋匯的實質需求支撐，新台幣升破30元很可能就是這幾天的事情。（編輯：楊凱翔）1081230