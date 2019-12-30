長華攜天正國際 攻被動元件和半導體檢測設備

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）長華和天正國際今天分別召開董事會，通過雙方簽署合作協議書，攜手進軍被動元件、LED、半導體檢測設備市場。

長華電材和天正國際透過策略聯盟，將讓長華電材產品線多元化，跨足被動元件產業，也能讓天正國際自動化生產設備跨足LED及半導體領域。

雙方未來將分階段展開合作，由長華電材發揮長期與LED、半導體客戶建立的密切關係，逐步將天正國際自動化生產設備市場相關產品及服務，導入長華電材既有客戶體系；長華電材的被動元件相關材料，也借重天正國際的經驗打入被動元件產業。

市場人士表示，長華取得代理權，目前持股天正國際約3%，未來不排除再增加持股。

長華電材董事長黃嘉能指出，2019年定調是長華電材轉型製造元年，再度啟動轉型，公司扮演關鍵材料和設備製造和供應角色。透過與天正國際策略合作，是長華電材轉型重要一步，長期不排除長華電材以IC封裝材料和設備，與天正國際攜手朝往被動元件、LED、半導體設備製造領域發展。

天正國際總經理萬文財表示，近來積極從被動元件設備，逐漸朝向半導體SOP及QFN分選機、SOT測試機，以及Mini LED測包機等研發製造前進。結合長華電材在LED及半導體在市場扮演關鍵角色，未來天正國際在LED及半導體設備領域發展可期。

從產品營收比重來看，法人指出，天正國際電阻測包機占比約6成，電容測包機占比約1成多，其他自動化設備和零件占比約2成。

從客戶端來看，法人表示，天正國際主要客戶包括台灣國巨、奇力新、PSA華科事業群、厚聲電子、台達電旗下乾坤科技、致茂電子、久元電子等；中國大陸風華高科等；日本京瓷（Kyocera）、太陽誘電（Taiyo Yuden）、TDK等、以及韓國三星等。其中久元和致茂電子是天正國際股東之一。（編輯：鄭雪文）1081230