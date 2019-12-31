新台幣30.106元封關 2019年倒吃甘蔗累升2.08%

（中央社記者潘姿羽台北31日電）新台幣兌美元在2019年封關日延續強勢格局，開盤迅速跳升、衝破30元整數關卡，但尾盤疑似在央行進場調節之下，走勢劇烈震盪，終場升幅收斂，收在30.106元，升值2.9分；2019年全年累計升值6.27角，年升幅2.08%。

新台幣兌美元今天以30.150元開盤，貶1.5分，隨後一舉衝破30.100、30.0元等整數關卡，開盤不到半小時，便驚見29字頭，而後持續高檔盤旋，最高點來到29.965元，勁揚1.7角。

不過，外匯交易員指出，尾盤明顯是央行進場調節，新台幣匯價出現劇烈震盪後拉回，終場以30.106元作收，僅升2.9分，台北及元太外匯市場總成交金額則為11.27億美元。

外匯交易員指出，原本市場認為央行防線是30.2元，但昨天在國際美元偏弱、出口商拋匯之下，新台幣升至逾1年半的高位30.135元，讓出口商今天更急著拋匯，進口商則因預期新台幣續漲，選擇淡定以對；出口商拋匯需求強勁、外資依舊偏匯入的情況下，推動新台幣匯價續寫逾1年半新高紀錄。

2019年新台幣走勢呈現先貶後升，全年累計升幅達2.08%，雖然不及泰銖8.53%、印尼幣5.03%，仍是亞幣前段班，高於日圓1.62%、星幣1.54%，人民幣、韓元則雙雙貶值，分別貶1.44%、3.52%。

外匯交易員分析，上半年國際美元偏強，加上市場預期美中貿易戰升溫，對亞洲市場是負面因素，避險情緒較強，沒想到貿易戰開打後，台商回流、轉單效應超乎預期，反而讓台灣經濟逆勢成長。

外匯交易員指出，除了台灣經濟基本面穩固，美國聯準會降息也凸顯出台股殖利率的誘因，吸引熱錢下半年大舉進軍台股，造就股匯齊揚、新台幣升升不息的情景。

新台幣2019年以30.106元封關，儘管在央行出手調節之下，守住30元大關，外匯交易員認為，新台幣偏升格局短期不會改變，甚至可以說，只要台股繼續漲，新台幣就有升值的動力。（編輯：楊玫寧）1081231