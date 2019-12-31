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國人前11月刷卡額達2.93兆 創歷史新高

最新更新：2019/12/31 19:52

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）金管會今天公布，前11月國人信用卡刷卡額達新台幣2.93兆，年增近11%，創下歷史新高，銀行局表示，主因包括業者推出優惠變多、使用場景增加及消費者者習慣改變等。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，11月單月刷卡簽帳金額約2616億元，月減7%；不過，累計今年前11月國人累計刷卡金額高達2.93兆元，年增10.98%，創歷年同期新高，並一舉超越2018年全年刷卡金額2.88兆元，全年預估也將創下新高，突破3兆元大關。

銀行局官員表示，今年刷卡金額創新高，主要有幾大原因，包括業者提供的優惠、回饋更多，同時，使用隨信用卡合作機構增加，使用場景也變得更多，例如公務機關繳費平台如今也可刷信用卡繳費。

銀行局官員說，加上刷卡越來越便利、安全，使消費者使用習慣改變，以及電子支付及第三方支付業者推出支付APP，綁信用卡做支付，這些因素都帶動刷卡金額攀高。

銀行局統計，11月信用卡簽帳金額刷卡王續由國泰世華銀行奪冠，單月簽帳金額達417.7億元，第2名為中國信託銀行，單月簽帳金額385.1億元，第3名由玉山銀行以單月簽帳金額382.7億元緊追在後。

金管會說，截至今年11月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4709萬張，總有效卡數約3180萬張。國銀循環信用餘額約1131億元，未到期分期付款餘額約1479億元，當月轉銷呆帳金額約4億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率平均為0.2%。（編輯：鄭雪文）1081231

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