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金融業展望上半年股優於債 下半年聚焦東奧5G

最新更新：2020/01/03 12:18

（中央社記者劉姵呈台北3日電）展望2020年，台新銀行預估為貨幣寬鬆、景氣持續樂觀的一年，上半年股債市偏漲，配置為股優於債，下半年進入整理，則要股債平衡，投資人可留意東京奧運及5G等題材。

台新銀行今天發布新聞稿表示，展望2020年將是貨幣寬鬆的一年，多數國家會祭出財政政策，在貨幣與財政的雙軌政策趨勢確立下，預估2020年上半年股債市偏漲，下半年進入整理，投資布局宜兼顧收益與成長。

台新銀投資策略總監莊明書分析，以歷年美國總統大選前6至12個月美股漲多跌少、製造業與非製造業指數僅短期走緩、失業率創二戰以來新低、房地產市場穩定等數據來看，整體而言，預期2020年景氣仍將持續樂觀。

莊明書建議，投資人應以增股、增勢、增價值作為布局方向，除了固定收益產品之外，應增持股性資產，同時可將手中獲利部位轉移至低基期、具轉機的標的。

舉例來說，美國總統大選現任總統提出的競選牛肉及美中貿易戰和緩，將有助基期較低的陸股及新興市場等後續表現；另外，2020東京奧運、5G等題材，也可望成為資金追逐焦點。

總結來看，因應市場審慎樂觀的態勢，台新銀建議，2020年上半年資產配置為「股優於債」，下半年則是「股債平衡」。

此外，台新銀執行副總經理黃培直表示，保守投資人布局方向可選擇優質且有穩定利息收入的標的；積極投資人則可瞄準獲利高成長、指數高連動以及景氣循環高相關類型的標的。

至於追求平衡投資的投資人，黃培直建議可將高成長、高連動、高相關作為投資準則，達到平衡配置；希望靈活操作的投資人，上半年可採積極的策略，待價格處於相對高點時逢高調節，轉為以息收概念為主軸的布局，並在債市以中信評、中天期的高收益、新興市場為投資標的。（編輯：楊凱翔）1090103

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