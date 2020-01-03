信邦去年營收連8年新高 今年續旺

（中央社記者韓婷婷台北3日電）電子零組件廠商信邦自結去年12月合併營收新台幣13.17億元，月減4.11%，年增14.23%；累計全年營收181.72億元，年增14.90%，連續8年改寫歷史高點紀錄，今年持續看旺。

信邦第4季進入產業相對淡季，單季營收41.11億元，季減19.65%，不過年增6.29%。信邦指出，全年度合併營收181.72億元，再次超越前1年營運表現，為歷史高點，自2012年以來，已連續8年改寫營收歷史高點紀錄。

信邦2019年在美中貿易戰的影響下，雖造成經濟環境的不確定性，信邦仍繳出一份不錯的成績單。自3月起，連續7個月改寫單月營收歷史高點紀錄至9月，表現相當亮眼穩健。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收74.02%；連接器及零組件銷售占25.98%。

在產業別的銷售分布，工業應用產業占28.22%；通訊及電子周邊產業占合併營收27.40%；綠能及節能產業占26.34%；醫療及健康照護產業占9.22%；汽車產業占8.82%。

展望2020年，由於看好新產品未來發展，包括防摔氣囊腰帶、外骨骼機器人、智能電動車等各領域新產品將陸續推出，信邦樂觀看待業績，預期將不低於去年，預料將持續創高之路。（編輯：林興盟）1090103