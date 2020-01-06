雍智去年營收創新高 今年每股純益拚次高

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）IC測試載板廠雍智去年自結合併營收新台幣8.24億元，創歷年新高。法人預估今年業績可望續衝新高，每股純益衝歷史次高。

雍智自結去年12月合併營收6869萬元，較去年11月7131萬元減少3.67%，比前年同期4631萬元增加48.33%。累計去年第4季自結合併營收2.1億元，較去年第3季2.32億元減少9.3%。

去年全年雍智自結合併營收8.24億元，較前年6.47億元增加27.25%。法人指出，雍智去年營收創歷年新高。

展望今年業績表現，本土法人報告指出，雍智今年可受惠三大成長動能，包括5G、高速運算和人工智慧應用高頻高速晶片及電源管理IC晶片成長看佳；中國企業去美國化策略加速供應鏈本土化；高階晶片和先進封裝對IC功能測試需求持續成長。

法人預期雍智今年業績有機會逼近10億元，較去年成長2成以上，續創歷史新高，全年毛利率可站上56%，每股稅後純益可超過10.5元，目標站上歷史次高。去年雍智每股純益有機會逼近8元。

法人表示，中國大陸客戶在雍智的測試開發案持續增加，包括手機全系列晶片如應用處理器、電源管理IC、網通基頻和WiFi晶片等。

雍智主要提供各式IC測試載板（Load Board, Probe Card and peripheral）高頻高速解決方案，涵蓋上游晶圓測試到IC封裝成品的最終測試，產品包括用在成品測試的IC測試載板、用在晶片測試的晶圓探針卡測試載板、以及可靠度測試的IC老化測試載板等。（編輯：趙蔚蘭）1090106