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央行12月進場調節匯市 強調無目標價位

最新更新：2020/01/06 17:47

（中央社記者潘姿羽台北6日電）去年12月新台幣匯率屢屢出現盤中強勁走升，尾盤卻迅速拉回的情況，中央銀行今天坦承，12月出現外資集中且鉅額匯入的情況，央行本於職責，有進場調節，強調沒有特定目標價位。

新台幣去年12月走勢「升升不息」，連闖數個關卡，更在2019年封關之際，盤中攻破30元大關，驚見29字頭，不過在央行力守之下，尾盤都回到30.1元附近。

中央銀行今天發布2019年12月底外匯存底金額為4781.26億美元，續創新高，其中一項原因就是央行看到外資呈現集中且鉅額匯入，導致外匯市場波動較大，進場調節所致。

央行外匯局局長顏輝煌強調，新台幣匯率原則上是外匯市場供需決定，但若有不規則因素，如資金短期大量進出、季節性因素等，導致匯率過度波動、失序變動，央行都會本於職責，維持外匯市場秩序。

新台幣匯率在12月中旬時，數個交易日盤中站上30.1元，但尾盤都拉回至30.2字頭，匯銀人士推測央行防線為30.2元；不過12月底，新台幣盤中已向30元整數關卡靠攏，收盤價則在30.1元附近擺盪，市場又傳出央行關注的是「整數防線」，且將守住30元大關。

顏輝煌今天說明，央行於去年12月看到外資鉅額集中匯入，又有年底季節性因素，因此進場調節，但央行並沒有特定目標價位，目的是維護市場秩序。（編輯：張均懋）1090106

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