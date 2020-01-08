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市場派股東欣同要求董事會停擺 大同請律師答辯

最新更新：2020/01/08 11:52

（中央社記者吳家豪台北8日電）大同公司市場派股東代表欣同公司提出聲請定暫時狀態假處分，請求禁止大同董事會行使職權；大同今天表示，欣同以新台幣600萬元擔保金要求大同董事會停擺，並不合理，將委請律師具狀答辯。

大同今天發布重大訊息說明，今年1月7日收到台灣台北地方法院通知，檢附欣同投資顧問公司去年11月22日向台灣高等法院提出定暫時狀態假處分。

欣同請求以新台幣600萬元或等值的台灣銀行可轉讓定期存單提供擔保後，就台北地方法院106年度訴字第2349號請求確認股東會決議無效等事件，在相關訴訟確定、和解或撤回起訴等訴訟終結前，禁止相對人林郭文艷及董事、獨立董事等8人行使董事長、董事職務及公司印鑑章。

欣同也向法院請求選任3位公正專業人士為大同公司臨時管理人，代行董事長及董事會職務。

大同表示，欣同去年11月22日向高院遞狀，卻由台北地院今年1月3日發文通知大同，並於1月7日收到，已有相當時日，顯無急迫性可言，本件假處分程序與要件均不符。

大同進一步指出，欣同與其他股東於去年8月向經濟部申請召開臨時股東會，藉以彰顯其股東權，應靜待主管機關裁示。大同為上市公司，欣同以新台幣600萬元擔保金，要求大同董事會停擺，殊不合理，大同將委請律師具狀答辯，保護大同公司與所有股東權益。（編輯：楊玫寧）1090108

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