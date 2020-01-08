美伊衝突若持續2至3個月 學者憂對台物價影響

（中央社記者吳柏緯台北8日電）美伊衝突持續加劇，經濟學者觀察，爆發衝突的地緣政治與台灣關係較弱，但衝突若持續惡化2到3個月，進而帶動原油風險，將對台灣物價造成影響。

美國3日於伊拉克狙殺伊朗軍情重要將領蘇雷曼尼，伊朗隨後回應將「嚴厲報復」，並於7日發射飛彈攻擊美國駐伊拉克軍事基地；而根據半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導，一架烏克蘭國際航空波音737型飛機今天在伊朗起飛後不久，因技術問題墜毀。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生指出，這次發生衝突的中東地區，過往與台灣的經貿來往較不密切，由於掌握原油供給的動脈，因此這次的區域衝突，對於台灣而言最大的影響在於原油價格的變動。

邱達生分析，近期美元走貶對於原油價格上揚造成了影響，如今地緣政治因素加入之後，可能加劇原油價格走升的態勢。他指出，台灣的通膨情況緩和，若中東情勢持續惡化，仍有可能會反映在民生物價的變動。

中央研究院經濟研究所研究員周雨田指出，地域衝突在短時間內造成原油劇烈變動，判斷這類情形對於台灣造成的影響，需要較長的時間。

周雨田說明，目前台灣的消費者物價指數平穩，原油存量有60天的安全存量，短期內不會有劇烈變化，不過這類的衝突變化速度很快，必須持續觀察。他指出，照一般的情況，如果衝突持續2到3個月，國內情勢才會有明顯的影響。（編輯：黃國倫）1090108