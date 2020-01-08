保單借款紓解年關資金壓力 業者提醒留意4要點

（中央社記者劉姵呈台北8日電）農曆春節將至，部分民眾會申請保單借款以因應短期資金需求，不過壽險業者提醒，必須是具保單價值準備金的保單才能貸款，另要注意借款利率及還款繳息時間，一旦借款本息超過保單價值準備金，可能影響保單權益。

農曆春節連續假期即將在24日到來，不少有短期資金需求的民眾，想透過保單借款的方式應急，壽險業者提醒，民眾應先注意4大要點，以利核貸撥款，同時確保保單效力。

保單借款指的就是保戶預支自己投保購買的保險商品累積的保單價值準備金（保價金）作為應急周轉。

元大人壽提醒，保單必須累積達有一定的帳戶價值才能辦理保單借款，且借款約定書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人才可提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。

借款的重點就是利率高低。元大人壽指出，保單借款利率通常是以保單預定利率加碼1至2.5個百分點，但各家保險公司還是會衡量保單資金成本及資金運用效率來訂定，借款前民眾務必了解利率與利息計算方式，評估合理性。

全球人壽行政長黃宏杰以自家公司保單為例指出，傳統台幣保單最高可借款金額為保價金的8成，傳統外幣則為7成；另定期壽險主、附約及投資型保單最高可借款金額僅有保價金的5成左右。不是各類有保價金的保單都可全額借款，實際額度還是得看商品種類與保單條款。

黃宏杰提醒，通常保單借款是按天數計算，沒有設定還款期限，隨借隨還，但也因此民眾須注意還款繳息時間，若沒有按時償還借款本金及利息，利息會在保單週年日併入本金中以複利計算，造成借款利息變高。

同時，一旦借款本息超過保價金，且經保險公司書面通知仍未於期限內償還，保單就會停效，萬一停效期間發生事故，保險公司可不予理賠。（編輯：林孟汝）1090108