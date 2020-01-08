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聯合再生子公司執行CFY贖回權 估賺4.8億元

最新更新：2020/01/08 17:51

（中央社記者張建中台北8日電）太陽能廠聯合再生能源宣布，子公司NSP BVI擬依與CFY（Clean Focus Yield Limited）簽訂的股東協議書執行贖回權，估計處分利益約新台幣4.8億元。

聯合再生深耕全球太陽能電廠市場多年，於2016年投資Clean Focus集團，集團旗下CFR（Clean Focus Renewable）負責太陽能電廠的開發及建設，CFY負責長期持有及管理營運旗下太陽能電廠。

CFY在美國擁有超過340個太陽能案場，地區遍布美國18州，在2017年為美國排名前3名的商業太陽能專案開發商，累積建設的太陽能案場超過200MW（百萬瓦）規模。

聯合再生子公司NSP BVI依與CFY簽訂的股東協議書執行贖回權，這次交易總金額約16.4億元，處分利益約4.8億元。

聯合再生董事長洪傳獻表示，這個成功的案例展現公司已經具備開發、建造、銷售海外案場的全方面能力。未來，聯合再生100%持有的CFR將持續開發美國商、工業可再生能源案場，為投資人提供可回饋穩定成長報酬率的標的。（編輯：張均懋）1090108

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