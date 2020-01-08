國際私募基金收購昂寶 法人：一舉兩得

（中央社記者張建中台北8日電）昂寶-KY被收購傳言成真，法人認為，昂寶-KY為國際私募基金收購，不僅可擴大業務領域，開創新一波成長契機，還有助加速敦南與達爾的整併案，將是一舉兩得。

電源管理晶片廠昂寶-KY因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意今天起暫停交易。因近期市場盛傳有外商或國內IC設計廠有意收購昂寶-KY，市場多揣測昂寶-KY這次暫停交易原因應與收購案有關。

昂寶-KY下午召開重大訊息說明會，由總經理陳志樑與總經理特助許國忠出席宣布由國際私募基金收購的消息，昂寶-KY被收購傳言成真，只是出手收購的是由東博資本（MagiCapital）主導的3個國際私募基金。

國際私募基金將以每股新台幣230元收購昂寶-KY所有股權，若以昂寶-KY 7日收盤價219元計，相當於溢價5.02%，基準日暫定5月28日；昂寶-KY待股東臨時會通過本案後，將申請終止櫃檯買賣及停止公開發行。

陳志樑說，昂寶-KY會走向私有化，主要是營運面臨瓶頸，希望借重國際資金，展開併購或投資晶圓廠，進行垂直整合，尋求更好發展空間。

昂寶-KY去年營運確實成長趨緩，前11月營收新台幣41.67億元，年減5.61%；獲利也同步滑落，前3季歸屬母公司淨利4.51億元，年減29.38%，每股純益8.06元。

國內投顧業者認為，藉由國際私募基金收購，或許有助昂寶-KY擴大業務，朝向整合元件製造（IDM）廠發展，開創新一波成長契機。

此外，分離式元件廠敦南因持有昂寶-KY約31.19%股權，因昂寶總部位在中國上海，引起中國大陸主管機關關注敦南與台灣達爾科技的整併案。

投顧業者認為，國際私募基金收購昂寶-KY所有股權，敦南處分昂寶-KY持股後，應有助中國大陸主管機關加速審議，使敦南與達爾科技的整併案儘速完成。

達爾科技於去年8月宣布以每股42.5元現金收購敦南所有股權，交易總金額約133億元，基準日訂今年4月1日。（編輯：張均懋）1090108