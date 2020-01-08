文曄要求增列公開收購成就條件 大聯大：婉拒

（中央社記者吳家豪台北8日電）半導體通路商文曄科技今天召開董事會，要求大聯大將「大陸國家市場監督管理局認定就本次公開收購文曄30%股權案無需申報」列入公開收購成就條件，以維護雙方的股東權益，但遭大聯大「婉拒」。

大聯大表示，基於「四不一會」的明確承諾，加上今天提出的「三個沒有、三個支持」，大聯大已清楚表達這次公開收購案是單純的財務投資，不會涉及任何壟斷或寡占議題，因此婉拒文曄增列公開收購成就條件的要求。

大聯大重申先前提出的「四不一會」承諾，包括會出席文曄召集的股東會；在文曄本屆董事任期內不提名或參選文曄董事；不對外徵求委託書；不向主管機關申請召集股東會；本次公開收購達30%股權後不再增加。

大聯大強調，本次公開收購案是純財務投資，並提出「三個沒有、三個支持」。三個沒有指大聯大沒有意圖、沒有計畫、沒有行為，去干預文曄經營權以及人事、財務、業務。三個支持包含支持文曄董事長鄭文宗的經營團隊繼續領導文曄；支持鄭文宗的經營團隊增加文曄持股；支持文曄與大聯大股東繼續投資文曄獲得雙贏。

半導體通路商龍頭大聯大去年11月12日宣布，以每股新台幣45.8元，公開收購第2大通路商文曄最高30%股權，初估斥資約新台幣81億元；原本收購時間為去年11月13日至12月12日，但大聯大去年12月4日宣布收購期間延後至今年1月30日，文曄則堅持不退讓經營權，雙方持續激烈攻防。

文曄董事長鄭文宗今天說，大聯大去年12月27日、12月29日及12月31日上傳包括瑞栢、天元及方達等中國律師事務所出具的法律意見書至公開資訊觀測站，均對「本次公開收購無須向中國進行申報」有所保留。

其中，大聯大的委任大陸瑞栢律師事務所僅於意見書表示，控制權認定及由此導致的是否觸發經營者集中申報問題，是反壟斷法項下的複雜問題，最終判斷仍需以反壟斷局的最終認定為準。

鄭文宗認為，由此可知，即使是大聯大委任律師出具的意見，也無法排除本次公開收購應依反壟斷法規定向中國市場監督管理總局提出申報的可能性。

文曄進一步指出，從大聯大3個法律意見書來看，大聯大提供給委託律師事務所的資料包括文曄公司股權結構、2013年至2019年股東會出席情形、議案表決情形、最近兩次董監選舉表決等相關資料都詳盡掌握，足見大聯大精心設計透過本次公開收購控制文曄的經營意圖與準備。

儘管大聯大強調這次收購為財務投資目的，但文曄指出，中國反壟斷法的規定沒有條文允許以財務投資做為免於申報的理由。本案若未依法申報，中國市場監管總局將有權要求大聯大限期處分股份，等於回復原狀。

由於是否須向中國巿場監管總局申報，直接影響這次的公開收購案成功與否，為維護雙方的股東權益，文曄要求大聯大應該比照向公平會行文釋疑的作法，主動將「中國國家市場監督管理總局認定本件無須辦理經營者集中申報」，增列為公開收購的成就條件。（編輯：林孟汝）1090108