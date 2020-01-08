敦南處分昂寶持股 盼加速達爾合併案進度

（中央社記者江明晏台北8日電）分離式元件大廠敦南今天宣布，為加速中國主管機關審查，將處分昂寶16.5%股份給Orthosie（東博資本私募基金），盼敦南與達爾科技股份轉換案儘速完成。

去年8月美國上市公司達爾啟動併購台灣母公司敦南一案，在中國反壟斷審查卡關，有消息指出，收購案正引發中國政府的擔憂，因敦南科技持有中國大陸公司電源管理晶片廠昂寶31.19%股份。

另外，昂寶-KY決定走向私有化，今天宣布由Orthosie（東博資本私募基金）以每股新台幣230元收購昂寶-KY所有股權。

敦南今天宣布，已於今天召開董事會決議先處分公司持有的昂寶16.5%股份給Orthosie，盼中國主管機關能加速審議，使敦南與台灣達爾科技股份轉換案儘速完成。

昂寶也在今天召開董事會，決議通過昂寶與Orthosie百分之百持股的子公司Euporie Investment Holdings Limited.進行合併，合併後昂寶將成為Orthosie百分之百持有的子公司，此稱為昂寶合併案。

由於敦南擬儘速處分昂寶持股，而合併案的進行需費時日，敦南經董事會決議，與Orthosie簽署股份買賣契約，將於昂寶合併案完成前，按擇定的交易日收盤價，依證券交易法相關規定以鉅額買賣盤後交易方式，將昂寶16.5%股份於次一營業日出售給Orthosie。

敦南說明，完成前述股份交易後，Orthosie將於昂寶合併案完成前持有昂寶16.5%的股份，敦南則仍持有14.69%的股份，而此14.69%昂寶股份將於昂寶合併案經該公司股東會通過並取得相關主管機關核准後，於昂寶合併案的合併基準日，擬換取每股新台幣230元的現金合併對價。（編輯：黃國倫）1090108