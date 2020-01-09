國際變數影響 台股短線盤勢偏弱

（中央社記者吳家豪台北9日電）伊朗對伊拉克的美軍基地發動報復攻擊後，美國總統川普發表談話暗示有意緩和情勢；法人表示，受地緣政治及選舉將屆等變數影響，台股高檔震盪擴大，短線盤勢恐延續偏弱。

華爾街股市三大指數都創新高，以科技股為主的那斯達克指數終場上漲60.66點，或0.67%，收在9129.24點，超過1月2日的收盤高點紀錄將近40點；道瓊工業指數上漲161.41點，或0.56%，收在28745.09點；標準普爾500指數上漲15.87點，或0.49%，收在3253.05點。

台股8日開盤殺低，一度失守11800點整數關卡，盤中台積電翻紅領軍電子股反彈，加權指數翻紅遊走平盤附近，尾盤鴻海轉弱，台股收在11817.1點，下跌63.22點，跌幅0.53%，成交值新台幣1495.15億元。自營商賣超8.24億元，投信買超4.29億元，外資及陸資賣超12.32億元；三大法人合計賣超16.27億元。

產業訊息方面，分離式元件大廠敦南為加速中國主管機關審查，將處分昂寶-KY的16.5%股份給Orthosie（東博資本私募基金），盼敦南與達爾科技股份轉換案儘速完成。

半導體通路商文曄要求大聯大將「大陸國家市場監督管理局認定就本次公開收購文曄30%股權案無需申報」列入公開收購成就條件，以維護雙方的股東權益，但遭大聯大「婉拒」。

元大金控公布2019年全年稅後純益新台幣205.69億元，年增率達10.12%，獲利再創新高，每股稅後純益（EPS）1.76元。

法人表示，台股跌落月線，日指標持續走弱，短線盤勢恐下探去年11月約11700點附近整理；後市可待國內大選變數消除及外在變數淡化，搭配農曆年後紅包行情發威，多方有望伺機重啟攻勢。（編輯：楊凱翔）1090109