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國際私募基金每股230元收購 昂寶股價開盤持平

最新更新：2020/01/09 09:15

（中央社記者張建中新竹9日電）電源管理晶片廠昂寶-KY決定走向私有化，由國際私募基金以每股新台幣230元收購所有股權。因溢價幅度僅5.02%，昂寶-KY今天股價以平盤219元開出。

昂寶-KY營運面臨瓶頸，決定由東博資本（MagiCapital）主導的國際私募基金收購所有股權，期能借重國際資金，展開併購或投資晶圓廠，進行垂直整合，尋求更好發展空間。

因收購價為每股230元，以昂寶-KY的7日收盤價219元計，僅溢價5.02%，昂寶-KY今天股價表現平平，以平盤219元開出。

昂寶-KY總部位於中國上海，敦南因持有昂寶約31.19%股權，使得敦南與台灣達爾科技的整併案受到中國大陸主管機關關注。

在國際私募基金將收購昂寶-KY所有股權，敦南將處分昂寶-KY持股，有助中國大陸主管機關加速審議，使敦南與達爾科技的整併案儘速完成。敦南今天股價開盤達41.25元，漲0.15元。

達爾科技是於去年8月宣布以每股42.5元現金收購敦南所有股權，交易總金額約133億元，基準日訂今年4月1日。（編輯：鄭雪文）1090109

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