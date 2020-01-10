和大去年第4季營收13季低點 今年回溫看增17%

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大去年第4季自結合併營收新台幣14.51億元，是13個季度以來低點。法人估和大今年業績看增17%，回到2018年水準。

和大自結去年12月合併營收4.28億元，較去年11月5.01億元減少14.56%，比前年同期4.84億元下滑11.56%。

去年第4季和大自結合併營收14.51億元，較去年第3季15.3億元減少5.2%。法人指出，和大去年第4季營收是2016年第4季以來低點。

累計去年全年和大自結合併營收59.66億元，較前年71.46億元下滑16.52%。

展望今年，法人預估，和大今年預算目標成長16%到17%左右，業績目標鎖定年營業額70億元區間，要回到2018年水準。今年前兩大B客戶和T客戶可持續成長，前兩大客戶占比約70%，其他30多個客戶占比約30%。

目前電動車占和大整體業績比重約33%，公司規劃未來2年到3年，電動車業績占比可到50%。

在嘉義廠智能自動化布局，和大指出，AI自動化帶動獲利和毛利率提高，去年嘉義廠全年產值達到20億元，未來目標可到25億元。中科廠產能規劃34億元到35億元，大里廠產能約10億元規模。

和大電動車關鍵零配件以嘉義廠為主，產能全自動化，目前嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建，另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年之後使用。

在電動車布局，和大除原有美國第一大客戶B公司新訂單持續追加，包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產。（編輯：楊玫寧）1090110