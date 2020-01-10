勞動數據報喜 下半年景氣回溫總薪資成長破2%

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處今天發布的勞動數據透露出2項好消息，一是2019年前11月全體受僱員工平均總薪資年增率突破2%，反映下半年景氣好轉，二是去年11月，製造業加班工時終止連13個月年減，轉呈正成長。

主計總處今天發布2019年11月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬2130元，年增率2.16%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬7998元，年增率2.26%。

值得注意的是，2019年前11月全體受僱員工總薪資年增率來到2.01%，是去年以來首度突破2%；主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，主因是下半年景氣好轉，使得第3季起，獎金發放的情況慢慢轉佳，終於在11月推升總薪資累計增幅突破2%。

除了總薪資累計增幅逾2%，潘寧馨指出，另一項數據也有好轉，2019年11月製造業加班工時和去年同月相比，增加0.4小時，終止連續13個月呈現年減，主因是製造業生產增加，以及工作天數減少，使得加班工時較長所致。

不過潘寧馨認為，製造業加班工時才剛剛轉為正成長，是否意味整體製造業景氣反彈，還得繼續觀察幾個月，看看趨勢有無延續才能做判斷。

據主計總處統計，2019年前11月全體受僱員工人數為796.2萬人，較上年同期僅增加1.15%，為近10年最低增幅；潘寧馨表示，整體受僱員工人數成長放緩，與人口結構變化有關係，但若關注特定產業如製造業，則分別受到國際情勢、產業景氣好壞所影響。

就行業別觀察，2019年前11月製造業受僱員工人數年增1萬人，其中電腦、電子產品及光學製品製造業增加5千人，機械設備製造業增加2千人，而電子零組件製造業則減少4千人。

潘寧馨解釋，電腦、電子產品及光學製品製造業用人需求增加，是受惠於美中貿易戰帶來的轉單效應，然而涵蓋面板、太陽能的電子零組件製造業，則受到產業景氣不佳影響，受僱員工人數呈現減少。（編輯：黃國倫）1090110