順藥簽約金及里程碑金入帳 股價直奔漲停

（中央社記者韓婷婷台北13日電）順天醫藥生技受惠長效止痛針劑LT1001及腦中風新藥LT3001的簽約金及里程碑金認列，推升去年12月營收衝上新台幣1.47億元，年增1460%，激勵今天股價直接跳空漲停。

順藥去年12月認列部分簽約金及里程碑金，營收來到1.47億元，年增1460%，累計2019年全年營收1.72億元，年增183.83%。激勵順藥今天股價直接以漲停價35.75元開出，漲停委買張數掛單逾300張。

順藥表示，去年12月認列的包括長效止痛針劑LT1001及腦中風新藥LT3001的簽約金及里程碑金，不過受限於會計準則，帳上實際認列金額約僅一半，另一半將待達到另一里程時認列。

至於今年預計LT3001在大陸啟動新的臨床試驗後也會有里程金入帳，授權金的部分也希望有新的進展。

順藥表示，經過1年再造，已完成短中長期產品布局，可望成為財務自主，且具有永續產品線的新藥研發平台，營運效益將逐步顯現。其中與上海醫藥簽署授權協議的腦中風新藥LT3001，可望成為順藥研發平台所推出的第一個世界級重磅新藥。 （編輯：郭萍英）1090113