5G競標續飆 標金逼近1300億元

（中央社記者江明晏台北14日電）5G競標今天進入第25天，繼台灣之星昨天宣布再獲新台幣34.2億元銀彈挹注後，5大電信商持續推升競標熱度，至第244回合時，暫時總標金達新台幣1296.69億元，逼近1300億元大關。

台灣5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

競標今天進入第25天，在第244回合時，暫時總標金為1296.69億元，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，並在上週五就突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元。

目前，熱門頻段3.5GHz標金飆上1280.21億元，單一頻段就已逼近1300億元，每一單位頻寬價格來到47.83億元，較每單位價格9億元的底價成長約4.3倍，28GHz維持得標金16.48億元，1800MHz至結標仍無人出手。

目前世界各國的5G競標中，3.5GHz頻段的最高標金出現在義大利，其次為德國，原本排名第3的國家為南韓，不過台灣早在競標的第15日超車，一舉成為世界第3高，並步步進逼德國3.5GHz頻段的標金47.18億美元，折合新台幣約為1420億元。

市場人士指出，5大電信商合計頻譜需求仍遠大於270MHz的供給量，導致競標僵持不下，最終只能成為一場「比誰口袋深」的戰役，而市場原本憂心小業者壓力過大，但台灣之星昨天宣布再獲新台幣34.2億元銀彈挹注，由中嘉董事長郭冠群負責的達勝集團將投資助攻布局5G，等於向對手喊話「不退」決心，勢必升高競標熱度。（編輯：楊玫寧）1090114