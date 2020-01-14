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街口託付寶踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不接受吸金

最新更新：2020/01/14 17:40

（中央社記者劉姵呈台北14日電）街口託付寶服務因強調保證收益，踩金管會紅線；金管會主委顧立雄今天首次公開回應，金管會鼓勵創新，但不能夠接受吸金；無論以何種方式作保證收益，就有「吸收存款」嫌疑。

街口支付與街口投信合作的託付寶服務廣告日前打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益1.5%，踩金融監督管理委員會紅線。另外，街口執行長胡亦嘉撤換掉街口投信董事長，改由自己擔任，但後來經董事會後，又換回原董事長。

對此，顧立雄今天下午首度回應表示，「我們鼓勵創新，但不能夠接受吸金；我們鼓勵創新，但要兼顧風險。」

顧立雄表示，街口仍要經過金管會准許才能開辦此項業務，目前也尚未正式報請核准；且無論街口以何種方式保證收益，依照銀行法相關規定，就會有「吸收存款」嫌疑，違法應負刑事責任。

他強調，不管街口找哪一個保管機構，涉及保證收益概念，金管會都不能接受。

至於胡亦嘉擅自撤換投信董事長，顧立雄說，董事長及總經理更換，都要再經過金管會准許，會持續關注街口公司治理相關情況。

胡亦嘉今天也於記者會上受訪表示，將取消託付寶的保證收益，以符合監管機關規定，目前正在調整公開說明書和管理費，仍希望在農曆年後上線。（編輯：林孟汝）1090114

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