更多編輯台推薦新聞：
暖化助長野火破壞棲地 澳洲空投糧食救野生動物
國際

暖化助長野火破壞棲地 澳洲空投糧食救野生動物

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號
國際

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化
生活

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

科技部通過9件園區投資案 國際生醫加速器在列

最新更新：2020/01/14 17:50

（中央社記者吳柏緯台北14日電）科技部科學園區審議會近日通過9件投資案，投資總額達新台幣9.465億元，其中國際級生醫加速器SmartLabs進駐竹科的申請也在本次會議中通過。

科技部今天發布新聞稿指出，科學園區審議會第59次會議通過9件投資案，投資總額計新台幣9.465億元，此外尚有6件廢止案、6件增加產品及營業項目案，另有11件增資案，合計增資245.79086億元。

根據科技部提供的資料顯示，這次9家通過投資案的廠商，金額最高的是環球晶圓股份有限公司中德分公司，達3億元。科技部說明，該公司主要致力於提供低缺陷、超平坦度的可靠拋光矽晶圓、磊晶矽晶圓，以及絕緣體上覆矽（SOI）矽晶圓的研究發展，提供先進半導體製程的基材使用。

去年初應科技部生醫創新聚落整合推動計畫邀請，決定將台灣當作亞洲首站的波士頓國際生醫加速器SmartLabs，申請進駐新竹生醫園區下轄育成中心的案件也在本次會議通過。

科技部指出，SmartLabs進駐後除了與園區產業共同建構國際級的生醫新創基地外，將為台灣生醫新創公司注入更多創新元素，包括人才、技術及資金，並協助台灣與國際網絡接軌，帶動台灣生醫新創產業發展。

科技部生醫創新聚落計畫以竹北生醫園區為中心，向外聯結一流大學、法人、醫院、生醫產業，形成完整醫材聚落，希望以「找夥伴、打群架」的方式為台灣醫材打開世界知名度。（編輯：黃國倫）1090114

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報