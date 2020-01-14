科技部通過9件園區投資案 國際生醫加速器在列

（中央社記者吳柏緯台北14日電）科技部科學園區審議會近日通過9件投資案，投資總額達新台幣9.465億元，其中國際級生醫加速器SmartLabs進駐竹科的申請也在本次會議中通過。

科技部今天發布新聞稿指出，科學園區審議會第59次會議通過9件投資案，投資總額計新台幣9.465億元，此外尚有6件廢止案、6件增加產品及營業項目案，另有11件增資案，合計增資245.79086億元。

根據科技部提供的資料顯示，這次9家通過投資案的廠商，金額最高的是環球晶圓股份有限公司中德分公司，達3億元。科技部說明，該公司主要致力於提供低缺陷、超平坦度的可靠拋光矽晶圓、磊晶矽晶圓，以及絕緣體上覆矽（SOI）矽晶圓的研究發展，提供先進半導體製程的基材使用。

去年初應科技部生醫創新聚落整合推動計畫邀請，決定將台灣當作亞洲首站的波士頓國際生醫加速器SmartLabs，申請進駐新竹生醫園區下轄育成中心的案件也在本次會議通過。

科技部指出，SmartLabs進駐後除了與園區產業共同建構國際級的生醫新創基地外，將為台灣生醫新創公司注入更多創新元素，包括人才、技術及資金，並協助台灣與國際網絡接軌，帶動台灣生醫新創產業發展。

科技部生醫創新聚落計畫以竹北生醫園區為中心，向外聯結一流大學、法人、醫院、生醫產業，形成完整醫材聚落，希望以「找夥伴、打群架」的方式為台灣醫材打開世界知名度。（編輯：黃國倫）1090114