機車充換電站國家標準年前預告 估110年上路

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）電動機車日益普及，經濟部表示，已研擬電動機車充換電站設備安全的國家標準，預估將在下週預告，估明年1月1日正式上路。

電動機車成為新潮流，電動機車充換電站據點也逐漸增加，充換電站安全性受到各界關注。不過，目前僅有經濟部工業局制定的產業標準，當業者符合工業局規範，即可申請補助，經濟部尚未公告國家標準。

經濟部標準檢驗局組長王俊超今天表示，標檢局已研擬充換電站設備制定國家標準，將分為通則、固定式充電樁、交換式充電樁、通訊協定等4大區塊，標檢局將在農曆年前預告，隨後將舉行說明會與業者溝通、蒐集各界意見，也將召開說明會、正式審議會確認，並且正式公告，預計明年1月1日上路。

他說，工業局以補助輔導廠商符合產業標準，若未來充換電站產業逐步成熟後，補助可能慢慢退場，屆時須以國家標準作為業者依歸。也就是說，Gogoro、光陽與三陽等業者自明年起需要取得標檢局檢驗合格證明後，才可設置充換電站，政府替充換電站安全把關。

關於先前已設立的充換電站，是否須符合國家標準，王俊超表示，先前充換電站已經符合產業標準，與國家標準差異不大，具有一定安全性，不需額外調整。（編輯：張均懋）1090115