折疊機開戰 新日興兆利信錦搶商機

（中央社記者韓婷婷台北16日電）折疊手機風在三星開第一槍後開跑，2020年CES展折疊機也成為熱門話題，新風潮可望為軸承廠帶來新商機，台廠包括新日興、兆利及信錦都積極備戰搶商機。

三星日前宣布首款Galaxy Fold已賣出40萬至50萬支，華為也表示，旗下折疊機Mate X每月銷售達10萬支。市場預估，2020年折疊手機有機會達400萬支，2025年將會增加至1.5億支。

除了智慧型折疊手機外，折疊風似乎也正吹向NB，CES 2020的NB，折疊成為最夯話題。折疊新時代萌芽，為軸承廠帶來全新成長動能，台廠近幾年積極配合研發，有望搶搭新一波折疊風潮，激勵近來軸承三雄新日興、兆利、信錦人氣增溫。

在折疊手機布局最領先的新日興今天股價一馬當先，早盤一度衝上156元，創下近10年來新高價，漲幅逾7%，兆利早盤漲幅也超過5%，最高來到96.7元；信錦則在穩定高殖利率吸金下，持續獲得外資買盤青睞，今天股價維持在平盤上震盪穩步墊高，盤中最高來到93元，再創近11年多來新高紀錄。

新日興今年在LCD樞紐（Hinge）及NB Hinge營收將維持穩定，主要成長動能來自配件類MIM（金屬射出成型）業務，在蘋果AirPods出貨增長帶動下，法人看好新日興今年營運看增2成。

折疊手機軸承部分，新日興在台廠技術能力、產能均維持領先地位，未來在三星及中國品牌手機廠折疊手機開始量產下，有望切入供應商角色，增添營運動能。

兆利目前已是中國品牌折疊手機供應鏈，預計今年開始貢獻營收，看好折疊式手機及雙螢幕筆電新應用帶來的新動能，兆利董事長劉光華日前表示，如果今年新產品下半年順利量產，營運將見到較顯著的成長動能，成長動能將優於去年。

信錦積極擴增產品廣度，去年購併鎂鋁壓鑄廠敬得科技，將為今年營運增添新動能，除了既有產品線，信錦積極開發新應用領域，鎖定雲端協作用白板軸承及關鍵零組件、可繞式螢幕軸承等產品。（編輯：郭萍英）1090116