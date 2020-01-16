助首購族買房 土銀階梯式房貸還款方案上路

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）為減輕年輕人初期房貸壓力，土地銀行表示，即日起提供房貸還款新選擇，20歲至40歲首購族可選擇採用「階梯式還款方式」，分3階段、視償還能力決定增加每月還本金額。

土地銀行表示，為讓更多年輕人有能力築巢圓夢，從16日起，在現行本息平均攤還、本金平均攤還以及保留3成本金於最後一期還款等還款方式外，再新增一種階梯式還款選項，限定借款年限30年，貸款金額上限為新台幣1000萬元，可分成3階段決定還款金額。

土銀指出，第一階段為寬限期，最長可3年，可僅按月付息，暫時免還本金，第二階段，除按月付息，民眾可自行衡量本身負擔能力，約定每月固定攤還本金金額，前2個階段合計不能超過10年；剩餘未還本金，則依本息平均方式於第三階段20年平均攤還。

土銀表示，「階梯式還款方式」與一般還款方式最大差異在於，第二階段可視自身能力決定要負擔多少房貸，主要考量年輕人出社會前幾年，薪資可能不高，可以此種方式暫時減輕初期房貸壓力；不過仍提醒，一開始少還，第三階段房貸負擔相對會更重，還是要視實際負擔能力去做規劃。（編輯：趙蔚蘭）1090116