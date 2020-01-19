朋程今年業績看增2成 兩大產品主攻子公司看佳

車用二極體廠朋程今天中午在桃園蘆竹舉辦尾牙，席開近80桌，超過800位員工眷屬和貴賓出席，董事長盧明光看好未來營運表現。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月19日

（中央社記者鍾榮峰桃園19日電）二極體廠朋程董事長盧明光表示，今年業績成長幅度看增20%，到2023年保持高速成長，兩大新產品助攻，子公司布局看佳，展望今年產業景氣不會更壞，中美晶和環球晶成長可期。

車用二極體廠朋程今天中午在桃園蘆竹舉行尾牙，現場席開近80桌，超過800名員工眷屬和供應商代表及其他貴賓出席。

展望今年營運，盧明光預估，朋程今年業績成長幅度可達15%到20%，2021年到2023年可保持高速成長，主要是來自新產品看佳。

展望今年景氣，盧明光預期，今年景氣不會更壞，經濟平穩，台灣半導體產業和五加二產業成長明顯，有創新能力、以國際貿易市場為主的企業，能夠繼續保持成長。

在新產品部分，朋程高效率低耗能整流器（LLD）2018年出貨450萬顆、營業額達到新台幣1.2億元，盧明光預估今年出貨量可到3500萬顆、營業額可到8億元，出貨顆數可較去年大增2倍到3倍，朋程供應全球5大發電機廠商，預估3年內市占率可到70%。

另外，朋程積極布局超高效率低耗能整流器（ULD），預期今年第4季有機會送樣開始小量出貨，2021年第1季新廠營運，主要供應油電混合車和電動車使用，盧明光預估3年內相關產品營業額可超過20億元。上述兩大新產品營業額可望帶動未來朋程整體業績表現。

盧明光指出，全球車市積極降低二氧化碳排放，高效率和超高效率低耗能整流器，可提升發電機效率到72%至76%，燃油機發電效率提升到80%到82%，在內燃機汽車過渡到油電混合車和電動車期間，對既有車廠幫助大。

在子公司布局，盧明光指出，瑞柯科技持續生產汽車攝影鏡頭，去年3月相關產品供應給日系車廠，去年12月瑞柯單月已經轉盈，月營業額約2000萬元，今年可望獲利，預估年營業額可到2.5億元到3億元。

在台中大青節能科技，盧明光表示主攻直流無刷馬達，從消費性應用轉攻汽車馬達應用，主要由大青製造生產，朋程進行研發，大青也在桃園規劃新廠。

在絕緣柵雙極電晶體（IGBT）模組布局，盧明光預估2021年以後可開始貢獻業績，目前模組有第一條生產線，初期產能年3萬個模組，可加添設備提高每年產能到20萬個模組，新廠完成後，至少3層樓可以做IGBT模組生產。

法人指出，朋程IGBT模組採用國外晶片，由世界先進、力積電和茂矽進行晶圓製造，朋程從事組裝和IC設計，薄化製程以昇陽半導體為主，背面處理由茂矽為主，因應車用耐高壓大電流需求。

法人表示，朋程傳統二極體目前在全球市占率約53%，不過第二大和第三大廠商放棄製造，預估朋程3年內市占可超過70%。從市場來看，目前中國市場占比約35%到40%。

展望太陽能廠中美晶營運，盧明光指出，在擺脫太陽能長約包袱後，營運重返獲利正軌，去年銀行借款降到零，中美晶最辛苦的情況已經過去，預期中美晶新年度在太陽能事業業績約75億元左右，其他半導體業務增加，預估太陽能事業占比可降到10%，今年和明年中美晶可保持穩定成長、獲利改善。

在半導體矽晶圓廠環球晶部分，盧明光預期可續成長，目前環球晶在全球市占率約17%到18%，排名第三，不過稅後淨利是全球第二，環球晶成長幅度可比產業成長幅度佳。（編輯：蘇志宗）1090119