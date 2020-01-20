人手一機成常態 手機保險投保金額再創新高

（中央社記者劉姵呈台北20日電）人手一機已成常態，市面上智慧型手機大多要價2至3萬元，據保發中心統計，2019年前11月手機保險總投保金額達20.4億，相較去年同期大幅成長310%，再創新高。

根據市調公司統計，2019年前11月台灣市場手機銷售量已達627萬，國人使用手機普及率早已突破9成，人手一機已成常態。另外，資策會的「行動生活使用行為調查」報告中也指出，高達8成國人每天使用手機超過2小時以上，其中，有約3成國人為手機重度使用者。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，目前市場上的智慧型手機都要價2至3萬元起跳，在長時間的行動使用模式當中，只要稍一不小心手滑摔壞螢幕，維修費都至少好幾千元。

保發中心統計，2019年前11月手機保險總投保金額達20.4億，相較去年同期大幅成長310%，再創新高，呂文泉說，主要是因為國人在選購智慧型手機時，也開始意識到使用風險。當發生無法正常使用或是不可預料事故，如意外碎屏、意外摔壞、落水及輾壓等，受損嚴重無法維修時，手機保險就能填補相關損失。

呂文泉建議，農曆年節假期將到來，過年期間不論是出遊拍照、在家追劇或到餐廳用餐時玩遊戲，甚至領完年終想換隻新手機的民眾，可以趁機加購手機保險。

目前有眾多產險公司提供手機保險服務，若根據保發中心簽單保費統計，排名前3名依序為新安東京海上產險、富邦產險、美商安達產險。（編輯：黃國倫）1090120