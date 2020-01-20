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首頁 / 證券

精材去年12月自結每股賺0.14元 今年5G有譜

最新更新：2020/01/20 16:14

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）半導體晶圓封裝廠精材自結去年12月稅後獲利新台幣3700萬元，每股稅後純益0.14元。法人估精材今年下半年5G射頻功率放大器產品可小量出貨。

精材指出，公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，因此公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

精材自結去年12月合併營收3.96億元，較前年同期3.38億元增加17%，自結稅後淨利3700萬元，較前年同期200萬元大增1750%，單月自結每股稅後純益0.14元，優於前年同期EPS 0.01元。

精材今天股價收在89.6元，小跌0.44%，成交量來到1.05萬張。

觀察5G應用布局，法人表示，精材持續布局氮化鎵（GaN）元件，與整合元件製造廠（IDM）合作，鎖定射頻功率放大器產品，預估最快今年下半年小量出貨，2021年可望放大量能。

精材專攻晶圓級尺寸封裝（WLCSP）和晶圓級後護層封裝（PPI），3D CSP主要應用在影像感測元件和環境感測元件等，PPI主要應用在功率分離式元件、微機電感測元件和指紋辨識感測元件等。（編輯：郭萍英）1090120

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